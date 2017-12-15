فريق بحث بلجيكي يكشف مصادر تسليح داعش

بروكسل(صدى):

أولى فريق بلجيكي اهتمامًا رئيسيًّا بالبحث عن مصادر تسليح تنظيم داعش، وذلك للحصول على تقييمات واضحة بشأن مصادر التسليح، وفقًا لمجلة ” ذا وييك ” .

ونجح الباحثون، الذين كانوا جزءًا من القوات المحلية التي تقاتل داعش، والقوات الحكومية الكردية في شمال سوريا، بتحليل مصدر أكثر من 40 ألف قطعة تم الاستيلاء عليها أو تركها من قبل عناصر التنظيم بعض تراجعهم.

وكشفت المصادر أن 90% من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المستردة المستخدمة في الأجهزة المتفجرة لداعش نشأت إما من الصين أو روسيا أو أوروبا الشرقية.

كما أشارت الأبحاث إلى أن الأسلحة كانت معظمها قادمة من روسيا إلى نظام بشار الأسد، وتم خسارتها لصالح التنظيم الإرهابي خلال المواجهات التي قادتها في سوريا.