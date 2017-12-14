دراسة: النوم يساعد على خسارة الوزن بسهولة

نورة الشهري(صدى):

أفادت دراسة حديثة، أن النوم يساعد على الحفاظ على الوزن المثالي، وخسارة الوزن الزائد بشكل أسرع وأسهل.

وأكد الباحثون، أن 74% من الأشخاص الذين ينامون لساعات منتظمة يخسرون الوزن بشكل أسهل، و85% منهم يعتبرون أن اعتماد نظام غذائي صحي أمر سهل.

أما الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات ونصف الساعة، فيعانون من أنماط تناول ووجبات فوضوية.