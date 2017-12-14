دراسة: النوم يساعد على خسارة الوزن بسهولة
أفادت دراسة حديثة، أن النوم يساعد على الحفاظ على الوزن المثالي، وخسارة الوزن الزائد بشكل أسرع وأسهل.
وأكد الباحثون، أن 74% من الأشخاص الذين ينامون لساعات منتظمة يخسرون الوزن بشكل أسهل، و85% منهم يعتبرون أن اعتماد نظام غذائي صحي أمر سهل.
أما الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات ونصف الساعة، فيعانون من أنماط تناول ووجبات فوضوية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39912 ] نشر منذ 56 دقيقة
صح ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 49 دقيقة
اقول …….. دراساتكم مضروبة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 42 دقيقة
في دراسه سابقةة تقولون ان النوم يزيد الوزن 🤔🤔🤔 !!
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11607 ] نشر منذ 34 دقيقة
نعم صحيحه
ومن واقع ملاحظه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11607 ] نشر منذ 34 دقيقة
نعم صحيحه
ومن واقع ملاحظه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23964 ] نشر منذ 13 دقيقة
مايخفف الوزن الا المشي والرياضة
اشلون صار العكس
يعني خلاص لعد نمشي
ننام وبس🤔