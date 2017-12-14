مجلس العموم يصدق والحكومة ترفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن(صدى):

صدق نواب مجلس العموم البريطاني بالموافقة، على اتفاق نهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما ترى الحكومة أن هذا الأمر قد يعيق عملية الخروج السلسلة التي تريدها.

وصوت 8 نواب من حزب المحافظين، شغلوا من قبل مناصب وزارية، ضد الحكومة، بينما قال وزراء أن هذه الانتكاسة البسيطة لن تمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأطلق جيرمي كوربن زعيم المعارضة، على هذه الخسارة ” إهانة لسلطة تيريزا ماي ” رئيسة الحكومة البريطانية، بعدما خسرت تصويتا حاسما بعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي يناقش فيها القادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.