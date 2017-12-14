بالفيديو .. النوم يقوي الذاكرة
تنتج العديد من العواقب السيئة عند عدم الحصول على قسط كافي من النوم، حيث يعاني البعض من الأرق واضطرابات النوم.
فلتجنب مشاكل النوم يجب تنظيم مواعيد النوم من 6-8 ساعات يوميا، وإتباع ما ينصح به الأطباء .
كما أن النوم يساعد على تقوية الذاكرة، فالبعض يعتقد أن العقل لا يشتغل أثناء النوم وهذا غير حقيقي؛ فمثلا أثناء الامتحانات تجد نفسك في المساء أنك نسيت كل شيء تماما، وفي الصبح تجد ذاكرتك جيدة ومتذكر كل شيء.
وأوضحت الدكتورة ريما أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم مفيد ويحتاجه الإنسان، على أن ينتظم في مواعيد النوم، فالجسم من فترة العاشرة مساءا وحتى الخامسة فجرا، يبدأ في تحفيز هرمون النمو .
د. ريما سلمان .. أخصائية التغذية العلاجية : نوع النوم مهم جدا لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sZOxhKejhm
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 13, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39885 ] نشر منذ 36 دقيقة
صح الكلام ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 25 دقيقة
نعم …وبكل تأكيد …
فالعقل والمخ ..تكون في وضع التشغيل أثناء النوم…
فقد يحدث معك ..أن تفكر في حل مسألة رياضية معقدة ولا تجد حلاً لها…
ف تنام …وبعد الإستيقاظ من النوم مباشرة ..تجد أن الله قد فتح عليك ….(تجربة شخصية )…