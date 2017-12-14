بالفيديو .. النوم يقوي الذاكرة

نورة الشهري(صدى):

تنتج العديد من العواقب السيئة عند عدم الحصول على قسط كافي من النوم، حيث يعاني البعض من الأرق واضطرابات النوم.

فلتجنب مشاكل النوم يجب تنظيم مواعيد النوم من 6-8 ساعات يوميا، وإتباع ما ينصح به الأطباء .

كما أن النوم يساعد على تقوية الذاكرة، فالبعض يعتقد أن العقل لا يشتغل أثناء النوم وهذا غير حقيقي؛ فمثلا أثناء الامتحانات تجد نفسك في المساء أنك نسيت كل شيء تماما، وفي الصبح تجد ذاكرتك جيدة ومتذكر كل شيء.

وأوضحت الدكتورة ريما أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم مفيد ويحتاجه الإنسان، على أن ينتظم في مواعيد النوم، فالجسم من فترة العاشرة مساءا وحتى الخامسة فجرا، يبدأ في تحفيز هرمون النمو .