جامعة الطائف توضح ملابسات واقعة اشتباك الأمن مع بائعة مسنة
أصدرت جامعة الطائف، أمس الأربعاء، بيانًا توضيحيًا؛ حول واقعة اشتباك أمن الجامعة مع بائعة غير نظامية، تبيع الأطعمة لطلاب الجامعة.
وقالت ” الطائف ” في بيانها إنه تم التنبيه على البائعات الغير نظاميات ومجهولات الهوية أكثر من مرة؛ بعدم البيع الجائل داخل الجامعة؛ لخطورتها على صحة الطالبات، إلا أنهم لم يتوقفوا عن هذا النشاط.
وأوضحت الجامعة أن البائعات لا يحملن تراخيص أو شهادات صحية؛ لذا وجب التعامل معهم بحسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النشاط المخالف داخل الحرم الجامعي.
وفي السياق ذاته لفتت الجامعة إلى أن البائعات كانوا لا يتجاوبون مع الإجراءات التي تتخذها الجامعة، وووصل الأمر إلى اعتدائهم على بعض موظفي وموظفات الأمن، مؤكدة أنه يوجد حالات سابقة مثبتة بالمحاضرالرسمية لدى الجهات المختصة.
كما أكدت الجامعة على أنها وفرت منافذ بيع أغذية أمنة لطلابها؛ بديلًا عن الأطعمة مجهولة المصدر التي تبيعها البائعات الغير نظاميات.
يجدر الإشارة إلى أنه تداول عدد من النشطاء فيديو، أمس الأربعاء، يوضح وقوع اشتباك بين موظفات أمن الجامعة وإحدى البائعات المتجولات أمام بوابة الجامعة.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 39878 ] نشر منذ 25 دقيقة
دام المسألة كذا ، إلا اطردوهن وقوا روسهن وأدخلوهن السجن بلا رحمه ,,
ugly soul[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 21 دقيقة
و الله اسلوب سي من جامعة و حراسها ما وقفت الحرمة الا لحاجة لسد جوع ابنائها و لا يوجد من يصرف عليهم و هذ ليست طريقة حضارية في التصرف في هذه الامور
و الغالب اذا كانت اجنبية ما عوملت مثل ما عوملت هذه المسكينة و الله يرزقها من فضله