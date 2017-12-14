جامعة الطائف توضح ملابسات واقعة اشتباك الأمن مع بائعة مسنة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت جامعة الطائف، أمس الأربعاء، بيانًا توضيحيًا؛ حول واقعة اشتباك أمن الجامعة مع بائعة غير نظامية، تبيع الأطعمة لطلاب الجامعة.

وقالت ” الطائف ” في بيانها إنه تم التنبيه على البائعات الغير نظاميات ومجهولات الهوية أكثر من مرة؛ بعدم البيع الجائل داخل الجامعة؛ لخطورتها على صحة الطالبات، إلا أنهم لم يتوقفوا عن هذا النشاط.

وأوضحت الجامعة أن البائعات لا يحملن تراخيص أو شهادات صحية؛ لذا وجب التعامل معهم بحسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النشاط المخالف داخل الحرم الجامعي.

وفي السياق ذاته لفتت الجامعة إلى أن البائعات كانوا لا يتجاوبون مع الإجراءات التي تتخذها الجامعة، وووصل الأمر إلى اعتدائهم على بعض موظفي وموظفات الأمن، مؤكدة أنه يوجد حالات سابقة مثبتة بالمحاضرالرسمية لدى الجهات المختصة.

كما أكدت الجامعة على أنها وفرت منافذ بيع أغذية أمنة لطلابها؛ بديلًا عن الأطعمة مجهولة المصدر التي تبيعها البائعات الغير نظاميات.

يجدر الإشارة إلى أنه تداول عدد من النشطاء فيديو، أمس الأربعاء، يوضح وقوع اشتباك بين موظفات أمن الجامعة وإحدى البائعات المتجولات أمام بوابة الجامعة.

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