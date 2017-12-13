بالفيديو.. حراس أمن جامعة ” الطائف ” يشتبكون مع مسنة تبيع الطعام للطلاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحراس أمن جامعة ” الطائف ” وهم يشتبكون مع سيدة مُسنة، تبيع الأطعمة للطلاب، أمام بوابة الجامعة.
ويُظهر الفيديو الذي تداول على نطاق أوسع بين مستخدمي مواقع التواصل، إجبار حراس الأمن السيدة المُسنة مغادرة مكانها، وإلقاء الأطعمة التي تملكها على الأرض.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا رزقها المسكينه…
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5781 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقطع رزقهم المفروض نصحوا المسكينه ماتبيع هنا ولا اهانوها ورموا بضاعتها بالطريقه البشعه هذي بعدين بضاعتها مغلفه الله يعترض في طريقهم ويقطع يديهم
abu ammar[ عدد التعليقات: 14626 ] نشر منذ 55 دقيقة
هاي جامعة طلاب او طالبات
لاني ما شفت حراس من الرجال
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
دعوا خلق الله في حالهم .. الأرض أرض الله والرزق رزق الله ولن تزل قدم مخلوق من هذه الدنيا إلا بعد أن يستوفي
ماله من رزق وعمر وماكتب الله له .. إلى متى هذا التحاسد والتباغض وقطع أرزاق الناس
قد يقول البعض بأنها بائعة متجوله وماتقوم ببيعه يفتقر للنظافة والسلامة الصحية .. وإن يكن ذلك فأنا وأنت
لسنا مجبرين بأن نشتري منهم وإن رأينا مايعجبنا قمنا بشراءه وإن لم يعجبنا تركناه أما قطع الأرزاق والتحاسد
فهذا الأمر مرفوض ولنتذكر قولة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) رواه البخاري ومسلم