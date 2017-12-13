بالفيديو.. حراس أمن جامعة ” الطائف ” يشتبكون مع مسنة تبيع الطعام للطلاب

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحراس أمن جامعة ” الطائف ” وهم يشتبكون مع سيدة مُسنة، تبيع الأطعمة للطلاب، أمام بوابة الجامعة.

ويُظهر الفيديو الذي تداول على نطاق أوسع بين مستخدمي مواقع التواصل، إجبار حراس الأمن السيدة المُسنة مغادرة مكانها، وإلقاء الأطعمة التي تملكها على الأرض.