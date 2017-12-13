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قفز أسعار الغاز في أوروبا إثر إنفجار بالنمسا

قفز أسعار الغاز في أوروبا إثر إنفجار بالنمسا
فيينا(صدى):

سجلت أسعار منتجات الطاقة أمس، ارتفاعًا ملحوظًا ، نتيجة لإغلاق خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال، وانفجار كبير في منشأة في النمسا تساعد على نقل الغاز الطبيعي من روسيا، مما سبب كارثة في أسعار الغاز بأوروبا.

و على إثره صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 17 % في لندن، وذلك بعد ارتفاع الطلب على الغاز في المملكة المتحدة بالفعل بنسبة 18 % بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد، إضافة إلى شعور المستثمرين بالقلق من استمرار توقف تلك المنشآت الحيوية عن العمل.

ورفعت إيطاليا – التي تعتمد بنسبة 30 % على خط الغاز النمساوي – حالة الطوارئ، بعدما قالت شركة ” غاس كونيكت أوستريا ” أنها أغلقت المنشأة وأوقفت عبور الغاز الطبيعي عبر النمسا إلى جنوب أوروبا.

كما أدى الانقطاع أيضًا، إلى نقص في إمدادات الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بحوالي 10 %، عن متوسط الطلب المعتاد في فصل الشتاء.


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