حكم لجنة الفتوى حول ” باقات الاتصالات ” منذ 17 عام

نايف السالم(صدى):

قام الحساب الرسمي لـ اللجنة الدائمة للفتوى على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم، بإعادة نشر سؤالاً منذ 17 عاما، بتاريخ 5 ذو الحجة 1422هـ.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف قد وجهت سؤالا للجنة بشأن ما نشرته الصحف المحلية، عن باقات الدقائق التي تصدرها ” الاتصالات السعودية ” ، إذا كانت تناسب الشريعة الإسلامية أم لا ؟

وجاءت إجابة اللجنة على هذا السؤال كالأتي: ” الباقات هي عبارة عن مجموعة دقائق اتصال محدودة بوقت معين وبسعر مخفض، ويسدد ثمنها شهرياً مع الاشتراك الشهري ” شهرين مقدماً ” دون تغيير الشريحة، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه ” .

وأضافت، ” إنه بعد دراسة الاستفتاء فأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك؛ لأنه من الإجارة الجائز ” .