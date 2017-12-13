بالفيديو.. سارة الودعاني: في البداية ما كنت أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي
كشفت سارة الودعاني خلال برنامج تليفزيوني، عن أول ظهور لها في السوشيال ميديا وشهرتها .
وقالت الودعاني، أول ظهور كان كميكاب آرتيست، وكنت لا أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي فكنت أرفض أن الناس يعرفون أن أنا سارة، ما كنت شايفة غن هاي مهنتي فكيف انا أدرس علم نفس وأعمل في الميكاب.
. #ساره_الودعاني في البداية ما كنت ابين وجهي وكنت مسوية بلوك لأهلي😅 . . . . . . . #السعودية #الرياض #جدة #مكة #الدمام #القصيم #قطر #البحرين #دبي #الكويت #عمان #شوق_الهادي #فرح_الهادي #خلود_امين #نهى_نبيل #فوز_الفهد #لجين #علا_الفارس #احلام_الشامسي #بلقيس #داليا_مبارك #هنادي_الكندري #شجون #اسيل_عمران #مريم_حسين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3502 ] نشر منذ 3 ساعات
كذابه او مريضة نفسا ترمي بلاها على اهل الاسلام لتشويه الاسلام
اللهم اهدها وردها ردا جميلا او كف شرها عن ابنائنا وبناتنا وعن جميع المسلمين
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
في البداية كانوا على الفطرة السليمة وبعدها اتبعوا خطوات الشيطان مثلك مثل الكثير الذين كانت بدايتهم عادية ثم تحولوا وتنازلوا عن مبادئهم بسبب الشهرة والثراء نحن في عالم غريب القابض على دينة كالقابض على الجمر.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 3 ساعات
أجل حنا
ويش علينا منك ؟؟
رااايق[ عدد التعليقات: 3117 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــيــب ** وعلى قولت الكويتين ( وأحنا شكو ) *******
مرطبان قطرميز[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
طب كان ظليتي “مبلكة” وريحتينا من سحنتك!
محمد[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يبلانا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5825 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك بقيتي متغطية احسن لك
يعني الان مبسوطة انك كاشفه سافره والناس فيك فرحانه وعصيتي رب الناس
لا حول ولا قوة الا بالله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15657 ] نشر منذ 38 دقيقة
😣😐
وع
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله لا يبلانا .. مسيكينه