بالفيديو.. سارة الودعاني: في البداية ما كنت أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي

نورة الشهري(صدى):

كشفت سارة الودعاني خلال برنامج تليفزيوني، عن أول ظهور لها في السوشيال ميديا وشهرتها .

وقالت الودعاني، أول ظهور كان كميكاب آرتيست، وكنت لا أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي فكنت أرفض أن الناس يعرفون أن أنا سارة، ما كنت شايفة غن هاي مهنتي فكيف انا أدرس علم نفس وأعمل في الميكاب.