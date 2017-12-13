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  3. بالفيديو.. سارة الودعاني: في البداية ما كنت أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي

بالفيديو.. سارة الودعاني: في البداية ما كنت أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي

بالفيديو.. سارة الودعاني: في البداية ما كنت أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي
نورة الشهري(صدى):

كشفت سارة الودعاني خلال برنامج تليفزيوني، عن أول ظهور لها في السوشيال ميديا وشهرتها .

وقالت الودعاني، أول ظهور كان كميكاب آرتيست، وكنت لا أبين وجهي ومسوية بلوك لأهلي فكنت أرفض أن الناس يعرفون أن أنا سارة، ما كنت شايفة غن هاي مهنتي فكيف انا أدرس علم نفس وأعمل في الميكاب.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3502 ] نشر منذ 3 ساعات

كذابه او مريضة نفسا ترمي بلاها على اهل الاسلام لتشويه الاسلام
اللهم اهدها وردها ردا جميلا او كف شرها عن ابنائنا وبناتنا وعن جميع المسلمين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

في البداية كانوا على الفطرة السليمة وبعدها اتبعوا خطوات الشيطان مثلك مثل الكثير الذين كانت بدايتهم عادية ثم تحولوا وتنازلوا عن مبادئهم بسبب الشهرة والثراء نحن في عالم غريب القابض على دينة كالقابض على الجمر.

[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 3 ساعات

أجل حنا
ويش علينا منك ؟؟

[ عدد التعليقات: 3117 ] نشر منذ 2 ساعتين

طـــيــب ** وعلى قولت الكويتين ( وأحنا شكو ) *******

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

طب كان ظليتي “مبلكة” وريحتينا من سحنتك!

[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يبلانا

[ عدد التعليقات: 5825 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليتك بقيتي متغطية احسن لك

يعني الان مبسوطة انك كاشفه سافره والناس فيك فرحانه وعصيتي رب الناس

لا حول ولا قوة الا بالله

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