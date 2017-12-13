” الجطيلي ” يوضح حقيقة شائعات منع قوات التحالف دخول مساعدات اليمن

علي القحطاني(صدى):

شدَد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، على أن قوات التحالف لم تعق أي دخول للمساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر المطارات والموانئ اليمنية.

وأكد ” الجطيلي ” ، أن مساعدات المركز لم تتوقف وكذلك مساعدات منظمات الأمم المتحدة، معبراً عن استياء المركز من دعوة منسق الشؤون الإنسانية لليمن جيمي ماكغولدريك المنافية لما هو على أرض الواقع .

وطالب الجطيلي، منسق الشؤون الإنسانية لليمن بذكر الصعوبات التي تمر بها كافة المحافظات اليمنية من نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية وتقييد حركتها من جانب الانقلابيين الحوثيين، وعدم قصر حديثه على صنعاء فقط.

وأرجع تفشي الأمراض والأوبئة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، إلى إدارتها السيئة وعدم مبالاتها بصحة المواطن اليمني.