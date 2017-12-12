” فيس بوك ” يوفر مزيدًا من الخصوصية بميزة ” التعليقات السرية “

أماني الغامدي(صدى):

يختبر موقع ” فيس بوك ” خاصية جديدة، تتيح مزيدًا من الخصوصية للمستخدم، حيث يستطيع تحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية التعليقات على المشاركات المختلفة.

وتمنح الخاصية الجديدة، المستخدم أيقونة خاصية”عليها صورة قفل ” ، داخل مربع التعليقات وبالنقر عليها تظهر 4 خيارات أمام الشخص المعلق، وهي “ كاتب المشاركة فقط ” أو “ الأصدقاء فقط ” أو “ صاحب المشاركة وكاتب التعليق فقط ” أو “ الجميع، بحسب موقع “ ذا نكست ويب ”.

وبدأ فيسبوك في اختبار الخاصية على نطاق ضيق على مجموعة بسيطة من المستخدمين، بدون تحديد موعد لطرحها أمام جميع مستخدميه.