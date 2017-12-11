سقوط وافدين عرضا رشوة على منسوبي أمانة عسير
أبلغت أمانة منطقة عسير الجهات الأمنية، عن وافديْن من جنسية عربية، عرضا رشوة على موظفَيْن من منسوبي الأمانة؛ لتجاوز الإجراءات والأنظمة الإدارية المعمول بها.
وأوضحت الأمانة اليوم الإثنين، أنه بالتعاون مع الموظفَيْن والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبط الوافدين متلبسَيْن بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي (رشوة)، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات معهما.
وقدمت أمانة عسير، الشكر إلي الموظفَيْن على نزاهتهما ودورهما الوطني في محاربة الفساد، مثنيةً على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجانب وبخاصة العرب .. ما سلكت أمرورهم إلا بهالرشاوي … لكن مع حملة مكافحة الفساد سيتم تنظيف البلد من امثالهم…
محمد[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه مسويين مؤدبيين
قبل اسبوع فضيحة هيئة السياح برشوه ولا زالت منظورة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22273 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22273 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب