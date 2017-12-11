سقوط وافدين عرضا رشوة على منسوبي أمانة عسير

أبها(صدى):

أبلغت أمانة منطقة عسير الجهات الأمنية، عن وافديْن من جنسية عربية، عرضا رشوة على موظفَيْن من منسوبي الأمانة؛ لتجاوز الإجراءات والأنظمة الإدارية المعمول بها.

وأوضحت الأمانة اليوم الإثنين، أنه بالتعاون مع الموظفَيْن والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبط الوافدين متلبسَيْن بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي (رشوة)، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات معهما.

وقدمت أمانة عسير، الشكر إلي الموظفَيْن على نزاهتهما ودورهما الوطني في محاربة الفساد، مثنيةً على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية.