” شرورة ” تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة

عادل الحربي(صدى):

شهدت محافظة ” شرورة ” ، اليوم الإثنين، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، وذلك بالمقارنة مع باقي محافظات المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن محافظة شرورة، سجلت اليوم أقل درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع ٣درجات مئوية تلتها محافظة طريف شمال المملكة بواقع ٤ درجات.

وأشار ” المسند ” ، إلى أن ‏الأجواء التي نعيشها هذه الأيام تحمل خصائص المربعانية، وعليه يمكن القول إن المربعانية قد دخلت وحلت قبل وقتها هذا العام، وهذا يحدث أحيانًا.

ولفت أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، إلى أن شرورة في الجنوب تسجل أقل درجة حرارة صغرى فجر اليوم – ٣ درجات مئوية – في حين طريف ٤ درجات مئوية وهنا نستنتج أن الكتل الهوائية عامل أقوى أحيانًا من عاملي العرض والارتفاع عن سطح البحر.