بالصور.. افتتاح ” مزرعة ” لتأهيل وتدريب المرضى النفسيين بمجمع الأمل في الرياض

سعيد العجل(صدى):

دشن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض مؤخرا خدمة جديدة ضمن خدمات قسم التأهيل الطبي والأنشطة تمثلت في افتتاح ” مزرعة ” خاصة لتنفيذ برامج تأهيلية لمراجعي القسم من المرضى المنومين ومرضى الرعاية النهارية وذلك بحضور المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور عبشان العبشان وعدد من المسئولين بالمجمع والفرق العلاجية.

وأوضح رئيس التأهيل الطبي الأخصائي الاجتماعي بدر المطيري أن هذه الخدمة تعد خطوة مهمة ضمن الخطوات التي اتبعها المجمع لتطوير خدماته التأهيلية التي ينفذها القسم وتهدف إلى زيادة فاعلية البرامج التأهيلية، والترويح والتطوير لمهارات المرضى والتأثير الإيجابي عليهم من خلال ممارسة الزراعة ونمو النباتات و سينفذ من خلالها العديد من البرامج الداعمة للعملية العلاجية في المجمع وكذلك تعزيز استقرار الحالة الصحية للمرضى المستفيدين من الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور عبشان العبشان أهمية مثل هذه البرامج في زيادة دافعية المستفيدين من خدمات المجمع للاستمرار في برامجهم العلاجية والتأهيلية ويكسبهم العديد من المهارات التي فقدوها نتيجة إصابتهم بالمرض النفسي، مشيرا إلى أن المجمع يحرص على تنفيذ كل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمرضاه، وزيادة فاعليتها مقدما شكره لمؤسسة آل إبراهيم الخيرية على دعمها لتنفيذ هذه المزرعة والتي تأتي استمرارا للدعم الكير الذي يقدمونه لبرامج المجمع.

يذكر أن هذه المزرعة تهدف إلى تحسين المهارات الحياة المستقلة لمرضى الرعاية النهارية (رجال) بعد خروجهم من التنويم، حيث يتم إخضاعهم لبرامج مكثفة من خلال هذه الخدمة، وتتضمن مهارات الحياة المستقلة، والاجتماعية والترفيهية، والعلاج الوظيفي، وتنفيذ أعمال الرسم والزراعة والأشغال اليدوية.

وقد شارك في تنفيذ البرنامج المصاحب للافتتاح فريق شباب المملكة التطوعي وفريق نحن معكم التطوعي وحلويات ” بوكس بوتيك ” وحلويات جرير ومحلات ” أحلى شفطة ” لعصير قصب السكر ومشاركة مجموعة من الأسر المنتجة، حيث قدمت جميعها وجبات مجانية للمرضى.