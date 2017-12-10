10 آلاف امرأة تسجل في برنامجي ” قرة ” و ” وصول “

نايف السالم(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أنه تقدَم 10246 سعودية، على برنامجي دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ودعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، وذلك خلال ستة أسابيع من إطلاقهما.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و ” هدف ” خالد أباالخيل، إلى أن البرنامجين يهدفان إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، موضحًا أنه تقدم لبرنامج ” وصول ” 6079 سعودية، بينما بلغ عدد المتقدمات على برنامج ” قرّة ” 4167 من السعوديات.

ولفت ” أباالخيل ” ، إلى أن البرنامجين يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويغطيان معظم مناطق المملكة.