مستشفى الفيصل ينظم فعالية اليوم العالمي للجودة

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ممثلا قسم الجودة فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار (القيادة كل يوم ) بحضور مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني ومساعد مدير المستشفى الاستاذ عبدالعزيز السنيد والمدير الطبي الدكتور يوسف البلوي .

واشتملت الفعالية على أركان متنوعة وتم التأكيد على أهمية دور القيادة في دعم بيئة الجودة وسلامة المرضى ،كما تم تقديم مواد توعوية عن معايير السلامة الأساسية والأهداف الدولية لسلامة المرضى وأهمية كتابة تقارير الحيود والتي تهدف للتعرف على نقاط الخطورة ومن ثم التحسين المستمر لبيئة العمل، كما شارك كلا من قسم التثقيف الصحي وادارة المخاطر.

وقدم قسم التثقيف الصحي مشاركة بعنوان ( تحدث مع مقدمي الخدمة الصحية) والتي تهدف للتأكيد على دور المريض في الحد من الاخطاء الطبية.