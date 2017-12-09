طبيب يوضح طريقة تفادي السرطان والاكتئاب

نورة الشهري(صدى):

انتشرت الأمراض وحالات الاكتئاب بشكل مبالغ فيه في العالم أجمع والوطن العربي بشكل خاص، ويرجع البعض أهم أسباب هذه الحالات المرضية إلى قلة الاهتمام بالتمارين الرياضية بل إهمالهم بشكل نهائي.

وأكد طبيب متخصص في في المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي الدكتور فيصل المالكي، أن المشي لمدة نصف ساعة يوميًا يحد من الإصابة بالكثير من الأمراض، والتي يأتي على رأسها السرطان والضغط والسكري والاكتئاب وجلطات القلب والدماغ.

وأوضح “المالكي” أنه يجب تخصيص جزء من الوقت لممارسة الرياضة، بحيث لا يقل ممارسة رياضة المشي عن 5 مرات في الأسبوع.