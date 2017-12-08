زيت الكانولا يسبب الزهايمر

نورة الشهري(صدى):

أجريت دراسة بجامعة فيلادلفيا عن مرض الزهايمر ، وأوضحت أن الاستخدام المفرط لزيت الكانولا في الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن ويتسبب في إضعاف الذاكرة ، كما أنه يستخدم بكثرة في الصناعات الغذائية .

وأشارت الدراسة أن زيت الكانولا يستخلص من زهرة بذور اللفت الصفراء ، ويعمل على خفض الكولسترول ولا يحتوي على الدهون التي تضر بالقلب ولكن استخدامه دوماً يترتب عليه أثار سلبية .

وأثبتت الدراسة خلال تجربة أجرتها على عدد من الفئران، أن الأطعمة المليئة بزيت الكانولا تعمل على تشكيل لوحات الأميلويد على الخلايا العصبية وتسبب في ضعف الذاكرة و تطور مرض الزهايمر .