  • الجمعة 8

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زيت الكانولا يسبب الزهايمر

زيت الكانولا يسبب الزهايمر

زيت الكانولا يسبب الزهايمر
نورة الشهري(صدى):

أجريت دراسة بجامعة فيلادلفيا عن مرض الزهايمر ، وأوضحت أن الاستخدام المفرط لزيت الكانولا في الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن ويتسبب في إضعاف الذاكرة ، كما أنه يستخدم بكثرة في الصناعات الغذائية .

وأشارت الدراسة أن زيت الكانولا يستخلص من زهرة بذور اللفت الصفراء ، ويعمل على خفض الكولسترول ولا يحتوي على الدهون التي تضر بالقلب ولكن استخدامه دوماً يترتب عليه أثار سلبية .

وأثبتت الدراسة خلال تجربة أجرتها على عدد من الفئران، أن الأطعمة المليئة بزيت الكانولا تعمل على تشكيل لوحات الأميلويد على الخلايا العصبية وتسبب في ضعف الذاكرة و تطور مرض الزهايمر .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39484 ] نشر منذ 28 دقيقة

كل شي اذا زاد عن حده ينقلب ضده ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *