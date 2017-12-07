تفاصيل جديدة في قضية المتحرش بفلبينية

عادل الحربي(صدى):

أرسلت العاملة الفلبينية التي تعرضَت للتحرش من مقيم مصري بالرياض، مقطع التحرش بها الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، إلى أهلها في وطنها، حيث كانت تتواصل معهم عبر بث مباشر من داخل البيت الذي تعمل به.

وأوضحت مصادر، إن مكتب الاستقدام بالرياض، تواصل بالفعل مع كفيلة العاملة، التي عنَفت الضحية، ما دعا الأخيرة إلى الاستغاثة بأهلها بالفلبين كي يتدخلوا لإنقاذها.

وقالت المصادر إن العاملة المنزلية أرسلت مقطع التحرش، إلى مكتب الاستقدام، طالبةً من مسؤوليه التدخل لإنقاذها مما تتعرض له.

و ضبطت شرطة منطقة الرياض، صباح اليوم، المتحرش الذي أقر بما نُسب إليه، مشيرةً إلى أن الضحية تعمل لدى أقارب المتهم.

اقرأ أيضا