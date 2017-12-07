بالصور.. شرطة الرياض تلقي القبض على المتحرش بالعاملة المنزلية

حمود العنزي(صدى):

صرحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن إقدام أحدهم على التحرش بسيدة ومحاولة الاعتداء عليها , حيث اتضح لاحقاً انها تعمل لدى أقارب المتهم بمهنة عاملة منزلية .

و بالنظر إلى بشاعة الجرم ، و ما سببته تلك المقاطع من إثارة للرأي و استياء عام فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها .

و بتوفيق من الله و فضله رغم شُح المعلومات و ندرتها وعدم ورود أي بلاغ لدى مراكز الشرط لهذه الواقعة , فقد أسفرت الجهود المتواصلة من تحديد هوية المتهم , وبضبطه ( مصري / في العقد الثالث من العمر ) و سماع أقواله أقر بما نسب إليه .

جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص و إشعار فرع النيابة ألعامه بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره .