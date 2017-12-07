كشف حقيقة عثور ” الحوثيين ” على سبائك من الذهب في منزل صالح

فهمي محمد(صدى):

نشرت المليشيات الحوثية، صورًا اليوم الخميس، لسبائك ذهبية ادعت أنها عثرت عليها داخل منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وادعت الميليشيا، أمس الأربعاء، أنها وجدت داخل منزل صالح في صنعاء كميات كبيرة من الذهب والفضة، فقامت بتسليمها إلي البنك المركزي، الذي تسيطر عليه، بزعم الاستفادة منها في تحسين أوضاع اليمنيين، فيما سارع جهاز الإعلام الأمني التابع لهم بنشر صور لسبائك ذهبية قال إنها من بين المضبوطات.

يذكر أن ” الحوثيين ” ، اقتحوا منزل ” صالح ” بمنطقة الثنية في صنعاء، وادعت في البداية وجود وثائق سرية داخله، ثم أعلنت لاحقًا عثورها على كميات كبيرة من الذهب والفضة، فيما قامت وسائل إعلام يمنية بفحص الصور المنشورة، فتبين أن احداها موجودة، على الانترنت منذ أعوام، بينما تم رفع الثانية على مواقع أجنبية متخصصة في اقتصاديات المعادن منذ سبتمبر 2016.

وكان الحوثيون أعلنوا مساء الاربعاء، مصادرة ممتلكات صالح، وقالوا انهم عثروا على كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت ” صالح “، وانه سيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.