رابطة المحترفين تشارك في اجتماع تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

شاركت رابطة المحترفين ممثلة بالمدير التنفيذي ومدير إدارة التراخيص، عبد العزيز الحميدي، ومساعد إدارة التراخيص ثامر المرشد، في الاجتماع السنوي لتراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ورحب الأمين العالم للاتحاد الآسيوي، جون ويندسور، بالأعضاء، وقدم شكره لإدارات التراخيص في الاتحادات الوطنية بآسيا على جهودها في تطوير الأندية إداريًا وماليًا ورياضيًا.

ويذكر أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي واتحاد أميركا الشمالية “ كونكاكاف ” ، وعرضوا أهم نتائج عملية تطبيق أنظمة تراخيص الأندية في اتحاداتهم والصعوبات التي تم مواجهتها.