بالفيديو.. رينو تقدم مزايا ميجان RS الجديدة في فيلم رسمي

باريس(صدى):

تضع رينو الجيل الجديد من ميجان RS تحت المجهر منذ عدة شهرين بعد أن قدمتها لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات 2017. وكشفت الشركة عن فيديو رسمي جديد يغطي جميع مزايا السيارة الفرنسية الهاتشباك الساخنة من التصميم الخارجي الذي يوصف بأنه يلتهم الطريق بصورة وحشية للمقصورة المزينة بألياف الكربون وفرش ألكانتارا.

وتتحدى سيارة رينو موديلات مثل هوندا سيفيك Type R مع قدرة السيارة على تحسين الجر على أية سرعة بفضل التعليق المستوحي من رياضة السيارات مع نظام توجيه رباعي 4Control كما رغبت الشركة في تحسين الجوانب الرياضية في السيارة باضافة وضعية القيادة Race التي تستهدف السائقين الذين يرغبون في تجربة السيارة على الحلبات.

وتحمل السيارة محرك 1.8 لتر بشاحن توربيني مستعار من ألبينا A110 بقوة 276 حصان وعزم دوران 390 نيوتن متر ترسل للعجلات الأمامية وسيتوفر لها ناقل حركة مانيوال أو ثنائي القابض أوتوماتيك من 6 سرعات مع اثنين من الاعدادات للشاسيه هما سبورت أو كوب.

وستحاول رينو عبر هذه السيارة الحصول على الرقم القياسي على حلبة النوربورجرينج للسيارات ذات الدفع الأمامي الانتاجية وتحطيم رقم هوندا سيفيك Type R وهي في سبيل تحتاج لاكمال 20.7 كم في أقل من 7 دقائق و43.8 ثانية.