النصر يمنح جيبور إجازة.. ويفقده أمام القادسية

نواف السالم(صدى):

وافقت إدارة نادي النصر على إعطاء الليبيري ويليام جيبور محترف الفريق الأول لكرة القدم إجازة لمدة عشرة أيام وأعطته الضوء الأخضر للمغادرة إلى أمريكا من أجل متابعة حالة زوجته الصحية .

واتخذت إدارة النادي النية بالقيام بخطوة استبقاية لحفظ حقوق النادي، من خلال الاجتماع مع اللاعب قبل مغادرته ووضع النقاط على الحروف وتأكيد ضرورة الالتزام بوقت العودة .

وينتظر أن يغادر جيبور الرياض متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين المقبلين، مما يعني غيابه عن مشاركة زملائه اللاعبين في المواجهة المقبلة أمام القادسية ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين في الخبر.