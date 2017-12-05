بالصور.. هؤلاء من قاموا بقتل الرئيس اليمني السابق

فهمي محمد(صدى):

أظهر الفيديو الذي وثق لحظة مقتل الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، عددا من الحوثيين الذين قاموا بقتله .

وظهرت خلال المقطع صور المسلحين الحوثيين وعددهم محدود على جثة الرئيس السابق يحملون أسلحة كلاشنكوف .

يذكر أن الحوثيين أنزلوا الرئيس اليمني السابق من على متن سيارته وبدأ في حوار معهم بعد إعطاب سيارته بأنه خرج باتفاق من العاصمة صنعاء فرد عليه المسلحون الحوثيون بأن لديهم أوامر عليا بقتله .

وأضافت المصادر أن الحوثيين كبلوا يديه من الخلف وأطلقوا عليه رصاص في الرأس ورصاص كثيف في البطن.