بالصور.. ضبط معمل أغذية مخالف بالرياض

سعيد العجل(صدى):

واصلت ‏أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية شمال الرياض والإدارة العامة لصحة البيئة حملاتها على المواقع المخالفة.

وتمكنت الحملة من ضبط معمل أغذية مخالف ولا يتم عليه أعمال الرقابة الدورية حيث تم اتلاف جميع المواد الموجودة في المعمل وجميع الفروع على مستوى مدينة الرياض وتقدر الكميات المتلفة بأكثر من ٥ طن.

وأشار المهندس مشعل السالم رئيس بلدية شمال الرياض إلى أن البلدية ستواصل جولاتها اليومية للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المنشآت والمحلات.

وأهاب المهندس السالم بالمواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

