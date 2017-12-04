” الحضور مبكرًا ” أهمها.. 7 نصائح قبل رفع دعواك في المحاكم

حمود العنزي(صدى):

تستمر وزارة العدل في حملاتها لتوعية المواطنين بحقوقهم القضائية، والتعرف على الخطوات الواجب إتباعها عند القيام بأي إجراء قانوني أو رف دعوة قضائية..

ونشرت الوزارة، اليوم الإثنين، 7 نصائح للمواطنين قبل رفع الدعاوى في المحاكم، بعناوين ” تأكد من الاختصاص، حرر دعواك، احصر دعواك، تأكد من الصفة، الاستشارة، احضر الوثائق اللازمة، الحضور المبكر ” .

وأكدت الوزارة أنه يجب التأكد من الاختصاص حيث لكل محكمة اختصاص خاص بها، فالقضايا الزوجية من تخصص الأحوال الشخصية، بينما سندات التنفيذ من تخصص محاكم التنفيذ.

كما يجب أن يتم تحرير الدعوى بطريقة مفصلة وموضحة توضيحًا كاملًا، لتجنب تآخر القضايا ةحتى تتمكن المحكمة من الحكم فيها، مطالبه بحصر الدعوى المقدمة وألا تكون متشعبة للسرعة في إنهائها.

وأوضحت الوزارة أنه يجب التأكد من الصفة، حيث يكون المدعي ذا شأن في الدعوى المرفوعة بشكل رسمي، وفي حالة الوكالة او الوصاية يجب إحضار ما يُثبت ذلك.

وأشارت إلى أنه يجب استشارة المحامين أو المستشارين المرخص لهم من وزارة العدل قبل تقديم الدعوى، وفي أثناء لابد من توافر كافة الوثائق اللازمة، لافته إلى أنه يجب الحضور إلى المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كافي.