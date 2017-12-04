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فيديو.. مواطن يلاحق رجل مرور بساطور في الرياض

فيديو.. مواطن يلاحق رجل مرور بساطور في الرياض
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ملاحقة مواطن يحمل ساطورا في يده لرجل مرور في أحد شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو، الشخص وهو يدور حول سيارة المرور ويلوّح بساطور يحمله في يده، ملاحقًا رجل الأمن الذي يحاول تفادي التشابك معه، وتظهر سيارة مرور خلف سيارته بآثار صدمة على الطرف، وسيارة مرور أمامها لمنعها من الحركة.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39255 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماانت بهير ياابو ساطور ,,

[ عدد التعليقات: 39255 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممانت بخير …^^

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض يتم إطلاق النار علية واقرب مزبلة

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