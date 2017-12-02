بالصور.. الخطوط السعودية تحتفي باليوم الوطني للإمارات

علي القحطاني(صدى):

احتفت الخطوط السعودية اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأجواء وفي صالات المغادرة والوصول في العديد من مطارات المملكة.

واكتسى المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة، حلة زاهية بهذه المناسبة وتزين بصور القيادة في البلدين بالإضافة إلى علمي البلدين مع عبارة تهنئة لدولة الإمارات حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين.

ويأتي احتفاء الخطوط السعودية باليوم الوطني لدولة الإمارات تأكيدًا على عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، ومشاركة للشعب الإماراتي أفراحه بهذه المناسبة الغالية التي تذكر الأجيال بتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.