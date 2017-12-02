بالصور.. ماس كهربائي بمروحة شفط يتسبب في حريق بمنزل مواطن ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني بيشة مساء اليوم السبت ١٤٣٩/٣/١٤ بلاغاً عن وقوع حريق محدود بمنزل أحد المواطنين بحي المطار بمدينة بيشة حيث انحصر الحريق في مروحة الشفط الخاصة بمطبخ المنزل بالدور الثالث مع اسوداد كربوني بكامل الدور كنتيجة لتوابع وانبعاثات الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني قامت باحتواء الحريق بالمطفيات اليدوية والعمل على تهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم يصاحب الحادث اي اصابات ولله الحمد ويعود السبب الى التماس كهربائي بمروحة الشفط بمطبخ المنزل.