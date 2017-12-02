دمية مفقودة تعود لعائلتها على مقاعد الدرجة الأولى

إدنبرة(صدى):

فقدت طفلة إسكتلندية دميتها عندما كانت في رحلة سابقة برفقة عائلتها، فقامت والدة الطفلة ” دونا ” بنشر صورة الدمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، مطالبة من النشطاء أن يرسلوا الدمية إذا عثروا عليها إلى عنوان منزلهما .

ونشر أحد موظفي شركة الطيران الاسكتلندية صوراً لدمية دب فقدتها طفلة في الرابعة من عمرها داخل مطار أدنبره، حيث كانت الدمية تجلس على إحدى مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة المتجهة إلى إسكتلندا، لنفس عنوان المنزل المُعلن عنه.

ولقيت الدمية إعجاب طاقم الطائرة، الذي قدم لها الاهتمام المستمر ، واستمر بالتقاط صور ” السيلفي ” معها قبل تسليمها للعنوان المطلوب، وفقاً لما نشره موقع ” يو بي آي ” الأجنبي.