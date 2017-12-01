الريال يسعى لاختطاف ” الجوهرة البرازيلية ” الصيف المقبل

ماجد محمد(صدى):

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي فيلامينغو، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية مما جعله صفقة الصيف في ريال مدريد.

وقد تعاقد فينيسيوس مع النادي الأبيض الإسباني، في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو؛ مع إعارته إلى فلامينغو حتى صيف2019.

ومن جانبه، رفض الريال الانتظار للصيف بعد المقبل من أجل وصول فينيسوس ؛ الملقب بالجوهرة البرازيلية؛ حيث أصبح من المؤكد انضمامه للفريق في الصيف المقبل.

يذكر أن، اللاعب الشاب سوف يبلغ 18 عام في يوليو المُقبل، وقد لعب 34 لقاء وسجل 4 أهداف وصنع هدف واحد.