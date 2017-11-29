بالصور.. أمير الشرقية يؤكد أهمية دور المرأة في العمل

خالد الضبيبي(صدى):

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بشباب وشابات المنطقة، في حضور متميز جمع روح الشباب وحكمة الرأي ووحدة التطلعات.

ورحب الأمير سعود بن نايف في بداية اللقاء بمثل هذه القاءات التي تجمعه بأبنائه من شباب وشابات المنطقة الشرقية، مشيدا بكل ما يقدمونه من عمل ومبادرات للرقي بمجتمعاتهم وتطورها وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين وولي عهده الأمين.

وتطرق أمير المنطقة حول موضوع تمكين المرأة في سوق العمل والقطاع الحكومي قائلا: ليس بجديد أن تكون المرأة متمكنة، فلقد شاركت الرجل في كل مناحي الحياة منذ أول التاريخ والمرأة قادرة على العمل بنفس الجهد الذي يقدمه الرجل.