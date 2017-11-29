فرنسا تعتزم بناء مفاعلين نوويين في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مسؤولة إن شركة المرافق الفرنسية ” إي.دي.اف ” التابعة لفرنسا تعتزم المشاركة في عطاء لبناء مفاعلين نوويين في المملكة.

و قالت المصادر أن المملكة تدرس تقليص استهلاك النفط المحلي، بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032 وأرسلت في طلب معلومات من الموردين العالميين لبناء مفاعلين في خطوة أولى تجاه طرح عطاء رسمي.

وفي ضوء مهلة الرد على طلب المعلومات التي تنتهي بنهاية 2017 أو أوائل 2018 فإن العطاء قد يطرح بحلول منتصف 2018 على أقرب تقدير، لكن الأرجح أن يطرح في نهاية 2018 أو أوائل 2019 وفقاً لما ذكره خبراء متخصصون بالقطاع.