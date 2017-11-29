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بالفيديو.. تعرف على بعض معاني اللوحات على الطرق السريعة

بالفيديو.. تعرف على بعض معاني اللوحات على الطرق السريعة
علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو، لتوضيح الإشارات الترشيدية والفروقات بينها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة منها.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “: ” هناك الكثير من اللوحات الإرشادية على الطرق السريعة التي وضعت لتنبيه السائقين وإرشادهم للطرق، تعرف معنا على الإشارات الترشيدية ولاحظ الفروقات بينها حتى تستطيع الاستفادة منها “.


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