بالفيديو.. تعرف على بعض معاني اللوحات على الطرق السريعة

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو، لتوضيح الإشارات الترشيدية والفروقات بينها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة منها.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “: ” هناك الكثير من اللوحات الإرشادية على الطرق السريعة التي وضعت لتنبيه السائقين وإرشادهم للطرق، تعرف معنا على الإشارات الترشيدية ولاحظ الفروقات بينها حتى تستطيع الاستفادة منها “.