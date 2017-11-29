بالفيديو.. تعرف على بعض معاني اللوحات على الطرق السريعة
نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو، لتوضيح الإشارات الترشيدية والفروقات بينها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة منها.
وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “: ” هناك الكثير من اللوحات الإرشادية على الطرق السريعة التي وضعت لتنبيه السائقين وإرشادهم للطرق، تعرف معنا على الإشارات الترشيدية ولاحظ الفروقات بينها حتى تستطيع الاستفادة منها “.
هناك الكثير من اللوحات الإرشادية على الطرق السريعة التي وضعت لتنبيه السائقين وإرشادهم للطرق ، تعرف معنا على الإشارات الترشيدية ولاحظ الفروقات بينها حتى تستطيع الاستفادة منها #معلومة_نقل pic.twitter.com/Rs19Y9eacZ
— وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) November 29, 2017
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