” ثغرة أمنية خطيرة ” تهدد أجهزة أبل

متابعات(صدى):

كشفت مواقع تقنية، عن ثغرة أمنية ” خطيرة “، في نظام تشغيل أجهزة ماك المكتبية الجديد ” هاي سيرا “، التي تنتجها شركة أبل الأمريكية.

وأوضحت أن مستخدمي نظام ” هاي سيرا ” لأجهزة أبل المكتبية يمكنهم تخطي كلمة السر المطلوبة، للدخول من خلال ثغرة أمنية في نظام التشغيل الجديد.

وأكدت أن المستخدم بإمكانه اختيار اسم الدخول ” root ” ، ثم ترك مكان كلمة السر فارغة مع والنقر على مكان كلمة السر الفارغة، ثم يظهر للمستخدم لاحقا كلمة ” unlock ” ، ما يمكن المستخدم من تخطي كلمة السر الموجودة على الجهاز والتحكم فيه بشكل كامل.

وأشارت المواقع إلى أنه للوقاية من هذه الثغرة، فيجب على المستخدم الدخول على خصائص النظام واختيار الحساب ” root ” وتفعيله ثم ربطه بكلمة سر، ما يمنع أي مستخدم آخر من استغلال هذه الثغرة للدخول على الجهاز.