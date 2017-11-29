وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن

نايف السالم(صدى):

شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

كما شارك في اجتماع خماسي حول اليمن عقد برئاسة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبحثت الاجتماعات مستجدات الأزمة اليمنية، والأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.