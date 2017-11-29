شائعات تطارد زواج باسل الزارو والسلطانة هيام

أماني الغامدي(صدى):

انطلقت منذ بضعة شهور شائعات تطارد الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بدورها في مسلسل حريم السلطان، كـ ” هيام ” ، والإعلامي المصري باسل الزارو، من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة نسج القصص الخيالية المؤثرة.

وتداول نشطاء المواقع الاجتماعية صور للفنانة بخاتم أثار توقعات بأنه خاتم خطبتها، وجاء ذلك بالتزامن مع زيارتها إلى دبي حيث يقيم ” الزارو ” ، إلا أن هذه التكهنات لا تمنح الجدية للعلاقة، حيث أن الفترة التي اشتهرت فيها الفنانة داخل الوطن العربي عبر مسلسل ” حريم السلطان ” ، كانت تربطها علاقة مع رجل الأعمال التركي ألب أوزجان والد ابنتها الوحيدة ” لارا ” .

ووفقاً لما نشرته بعض التقارير والصحف التركية، فإن الفنانة ” أوزيرلي ” تهتم بالمال بشكل كبير، وهو ما يمنعها من الارتباط بشاب في مقتبل حياته لا يمكن وضعه في مقارنة مع الأثرياء الذين ترتبط بهم مريم بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنه لوحظ عشق الفنانة الدائم لكثرة الشائعات التي تثير الجدل حولها، فكانت تفضل الصمت دون نفي لهذه التصريحات التي تضعها في علاقة مع عدد كبير من نجوم الفن الأتراك والعرب.