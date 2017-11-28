جمعية أسر التوحد الخيرية بالمنطقة بالشرقية تطلق أولى فعالياتها

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم جمعية أسر التوحد الخيرية بالمنطقة بالشرقية بالتعاون مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) أولى فعالياتها بوسم (#للتوحد_نتحد) وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وذلك في يومي الخميس والجمعة الموافق 30نوفمبر و 1ديسمبر في قاعة ( سايتك ) الخبر حيث ستكون الفعاليات من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً والتي تضم عدة أركان توعوية وترفيهية للأسر وأطفالهم .

وتهدف هذه الفعالية لتوعية المجتمع عن أهداف الجمعية وجهود المراكز والجهات المختصة والداعمة والخدمات التي تُقدم للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كما سيتم تعريف المجتمع المحلي باضطراب طيف التوحد وأعراضه وكيفية التعامل معه وأهمية التدخل المبكر ونتائجة.

وتعتبر جمعية أسر التوحد الخيرية جمعية هادفة وتخدم جميع أطياف المجتمع وتسعى لضمان الحصول على الأهلية اللازمة والعلاج بأسرع وقت ممكن حيث تستقبل الحالات وتقوم بتدريبها واحتوائها ومعالجتها والسعي الحثيث بشتى الطرق لتلقى هذة الفئة كافة الخدمات التي تحتاجها .

كما أن جمعية أسر التوحد الخيرية تسعى لأهداف سامية مهمة وذلك من خلال الدعم النفسي للأهالي وتهتم بشكل مفصل للحالات الحرجة ، وتسعى لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن أسباب اضطراب طيف التوحد وكيفية التعرف علية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات علاجهم وتدريبهم .

الجدير بالذكر أن هذه الجمعيات بأمسِّ الحاجة للدعم والوقوف معها حتى تزيد من توسعها مما ينعكس فوائدها على جميع الأسر المعنية بذلك.

حيث أن المجتمع له دور كبير بصقل جهود تلك الجمعية من خلال الدعم وبالأخص رجال الأعمال الذين يُعوّل عليهم الشيء الكثير للوقوف مع الجمعيات الخيرية ودعمها مادياً ومعنوياً مما ينعكس أثره على إيجاد السبل المثلى لخدمة هذة الفئة .