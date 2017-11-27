تعليم الرياض : يحق للمدارس إيقاف عقود الشركات المتعاقدة معها الوزارة

علي القحطاني(صدى):

شدد المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي على أنه عند حدوث أي مشكلة في تنفيذ بنود العقد بين قائد المدرسة وشركة النظافة المتعاقدة معها الوزارة فبمقدور المدير إيقاف أي معاملة مع الشركة ولا يقبل التوقيع على شهادة الإنجاز التي تعني رضاه عن المخالفات التي تقوم بها، موضحاً أن شهادة الإنجاز تعتبر حصانة له عند حدوث أي أمر مخالف.

وقال الغامدي أن مديرو المدارس لديهم عقود واضحة عليهم الألتزام بها ولكن الشركة لم تنفذها، فلماذا وقعوا شهادة الإنجاز التي تستحصل الشركة من خلالها على مستحقاتها مشيراً إلى أنه تعتبر مرتبات العاملين في هذة الحالة إدانة .

وأضاف الغامدي أن كل مدير مدرسة مسؤول عن رفع ملف الإنجاز إلى إدارة التعليم التي تمنح المستحقات للشركات، ومن المفترض أن يقوم بإبلاغ إدارة التعليم عن الشركة التي رفضت تزويده بالعمالة.

وأوضح الغامدي : أن على مدير المدرسة عدم استلام أي مبالغ مادية من الشركة مقابل استئجار عمالة، حيث إن هذا الفعل يعتبر مخالفا للنظام، ويستوجب الأمر التحقيق مع مدير المدرسة باعتباره تواطؤا واضحا مشيراً إلى أنه يحق للمدرسة إيقاف عقد الشركة كاملاً في حال لم تستوف ما عليها من البنود المبرمة بين الطرفين .

وكان شكى عدد من قادة مدارس التعليم العام في منطقة الرياض بأن الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة في المدارس تقوم بزيارتهم وتتفاوض معهم على منحهم مبالغ مالية مقطوعة عن كل عامل نظافة على أن يقوم مدير المدرسة بتوفير العمالة من خارج الشركة، وذلك لعدم توفر العمالة في الشركة المشغلة.