الإسكان: مراجعة نسبة ” السعي “.. والانتهاء من عقد الإيجار التجاري العام القادم

حمود العنزي(صدى):

كشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، عن مراجعة نسبة السعي المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، موضحة أن الانتهاء من عقد الإيجار التجاري سيكون بنهاية الربع الأول من العام القادم 2018.

وأكد البطي أن مراجعة اللائحة وتطويرها سيكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يخص التنظيمات الجديدة الصادرة وملاحظات المستفيدين، التي منها بالتأكيد نسبة السعي المحددة في اللائحة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح البطي أن تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقا للإحصاءات المتوفرة، ما بين وسطاء معتمدين، ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال شبكة ” إيجار “.