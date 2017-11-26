شاهد.. لحظة ضبط أكبر مروج خمور في الرياض
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الحملة التي قامت بها القوات الأمنية المشتركة في العاصمة الرياض فجر الجمعة، لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .
وأظهر مقطع الفيديو، تأهب رجال الأمن لبدء الحملة، بقيادة مدير الشرطة اللواء عبدالعزيز الزمامي، لتتبع مواقع المخالفين، في أحياء ” الفيصلية ” و ” السلي ” و ” المرقب ” .
كما أوضح الفيديو مداهمات رجال الأمن للمواقع المخالفة، التي أدت إلى ضبط أكبر مروج خمور في العاصمة الرياض، في حي المرقب، والقبض عليه وإغلاق الموقع الذي تُصنع فيه الخمور.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38706 ] نشر منذ 4 ساعات
قواكم الله ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 4 ساعات
على حسب الكمية المضبوطة إللي ظهرت في الفديو هاذي كمية بسيطة جدآ ممكن نقول عليها كمية مستعمل .
أما الكلام إللي قاله مصور الفديو فكلامه مخالف تمامآ على ماتم ضبطه من كمية .
وعشان تثبت تهمة الترويج لابد من توفر عدة شروط أولآ أن تكون المضبوطات بكميات كبيرة
وأن تكون معدة إعداد معين يعرف منها أنها معدة للبيع الأمر الأهم وهو أن تكون في حوزة المتهم
الموقوف نقودآ مرقمة تدل وتثبت بأن من تم إلقاء القبض عليه هو فعلآ مروج لمادة المسكر ( الخمور ) .
أو الإعتراف لفضيآ أمام القضاء بأنه مروج لتلك المادة .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22063 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقويكم ويهينكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22063 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقويكم ويعينكم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكم.
موفقين إن شاء الله.
مغرد[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسئل الله ان ينصركم ويقويكم ويحفظكم شى يرفع الراس والى يرفع الراس ان قا ئدهم معاهم قدامهم الله يحفظكم
درة البسامي[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعانكم الله .. وسدد خطاكم..