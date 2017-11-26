شاهد.. لحظة ضبط أكبر مروج خمور في الرياض

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الحملة التي قامت بها القوات الأمنية المشتركة في العاصمة الرياض فجر الجمعة، لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

وأظهر مقطع الفيديو، تأهب رجال الأمن لبدء الحملة، بقيادة مدير الشرطة اللواء عبدالعزيز الزمامي، لتتبع مواقع المخالفين، في أحياء ” الفيصلية ” و ” السلي ” و ” المرقب ” .

كما أوضح الفيديو مداهمات رجال الأمن للمواقع المخالفة، التي أدت إلى ضبط أكبر مروج خمور في العاصمة الرياض، في حي المرقب، والقبض عليه وإغلاق الموقع الذي تُصنع فيه الخمور.