اغتصاب مسنة بطريقة وحشية

تونس(صدى):

ألقت السلطات التونسية، فجر اليوم الأحد، القبض على 4 متهمين باغتصاب مسنة في الـ 86 من عمرها بحي نهج صفاقس بمدينة القيروان، بطريقة وحشية حتى الموت.

وروى أحد المتهمين تفاصيل الجريمة قائلًا إنهم على علم بأن المسنة ” الخالة سالمة ” تقيم بمفردها، لذلك تسلق أحدهم جدار منزلها ونجح في فتح الباب، ثم قاموا بتفتيش المنزل بحثًا عن المال ولم يجدوا شيئًا.

وأضاف، أن أحدهم قام بتمزيق ملابس ” الخالة سالمة ” اعتقادًا منه أنها كانت تخفي المال بداخله، وعندما صرخت قام بكتم صوتها، ثم قاموا بتقييدها وتناوبوا عليها بالاغتصاب بوحشية وهم تحت تأثير الأقراص المخدرة، مما أدى إلى وفاتها.

وغادر المجرمون المنزل بعدما ظنوا أن ضحيتهم في حالة إغماء، لكنهم علموا بخبر وفاتها صباحًا، بحسب الاعترافات التي أدلوا بها.

يُذكر انه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة القيروان أصدر فجر اليوم أمرًا بسجن 4 متهمين بالسطو على منزل سيدة مسنة واغتصابها حتى الموت.