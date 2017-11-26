متحف أمريكي يعرض الحفاظ على أول مطعم ” ماكدونالدز “

نورة الشهري(صدى):

عرض متحف أمريكي، للمحافظة على نسخة من أول فرع لمطاعم “ماكدونالدز” أغلق أبوابه قبل عقد من الزمن، وتعتزم المجموعة المالكة إزالته مطلع الأسبوع.

وأعلنت مجموعة “ماكدونالدز”، الثلاثاء، أنها ستزيل المبنى بالنظر إلى استحالة إعادة فتحه أو صيانته.

واستمر المبنى الذي قام عليه أول مطعم “ماكدونالدز” في العالم، في استقبال الزوار حتى العام 2008، حين دفعت الفيضانات المتتالية المشرفين عليه إلى إقفاله.

وعرض متحف “فولو أوتو” المخصص للسيارات في ولاية إيلينوي، أن ينقل المبنى المشيّد على النمط المعماري للخمسينات من القرن العشرين، ليعرضه إلى جانب سياراته الأربعمئة.

وذكر براين غرامز مدير المتحف “نأمل أن نحصل على جواب مطلع الأسبوع” من “ماكدونالدز”.

وأوضح “في حال لم نتمكن، لسبب ما، من أن ننقل المبنى كله، نأمل على الأقل أن نحصل على بعض المقتنيات التي يحويها”