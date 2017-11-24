الهلال يسعي لتحقيق اللقب الغائب منذ 3 أعوام

نواف السالم(صدى):

يستضيف غدًا السبت، أوروا ريد دايموندز نظيره الهلال السعودي في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالسعودية انتهت بالتعادل 1-1 وهو ما يسهل من مهمة الفريق الياباني الذي يحتاج للتعادل سلبياً أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج الهلال للتعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب القاري.

ويخوض الهلال اللقاء بآمال وطموحات عريضة، رغبةً في إسعاد الجماهير وتحقيق اللقب الغائب منذ ثلاثة أعوام.