سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالدمام وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشروع التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير مشروع (الدمام): الدرجة الجامعية في أي من مجالات الهندسة.

– مهندس الخدمة الميدانية (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية).

– مهندس مبيعات أول (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، الميكانيكية)، أو التخصصات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).