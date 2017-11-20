نائب أمير مكة يوجه بمنع المشاركات الشعرية خلال زياراته للمحافظات

نايف السالم(صدى):

‏‫ارسل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، برقية لمحافظي محافظات منطقة مكة، وجه خلالها بعدم وجود المشاركات الشعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب خلال برنامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة ، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة أو في الطرقات أو المواقع التي سيتم الوقوف عليها ميدانيًا من قبل سموه.

ومن المقرر أن يبدأ نائب أمير منطقة مكة، غدًا جولة تفقدية على محافظات المنطقة، يبدأها سموه بزيارة محافظتي بحرة والجموم، يقف خلالها على المشاريع ويلتقي الأهالي ويخصص جلسات أيضاً للشباب في كل محافظة.