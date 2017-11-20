فتح باب الاستعلام عن نتائج قدرات قياس

علي القحطاني(صدى):

فتح موقع المركز الوطني للقياس، باب الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقية الخاصة بالعام 1439.

وكان المركز قد أعلن في منشور جاء على موقعه الإلكتروني، أنه يمكن الاستعلام على نتائج قدرات قياس باستخدام الرقم الخاص بالسجل المدني بالإضافة إلى رقم المشترك.

وطالب الموقع بضرورة تصحيح الإجابات عن الأسئلة التي جاءت في الاختبارات العامة الورقية، حيث يرغب الموقع في مساعدة الأشخاص على الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج القدرات العامة.

وتوجد طريقتان للاستعلام عن نتائج القدرات العامة، كالأتي، أولا يجب على الشخص الدخول على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم على شبكة الإنترنت وإدخال رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

بالإضافة إلى وجود طريقة أخرى وهي الاستعلام عن النتيجة من خلال الرسائل النصية SMS على رقم جوال المشترك من خلال الاتصال على رقم قياس الموجد.

ومن المقرر أن الموقع سوف يرسل نتائج اختبار القدرات إلى الكليات والمعاهد المتخصصة التي تتبع الجامعات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرات عبر الموقع الوطني للقياس “هنا“