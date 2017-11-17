بالصور.. ضبط 13 عاملا في معمل مخالف للحلويات

نايف السالم(صدى):

ألقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، القبض على 13 عاملا من مخالفي العمل، داخل شقة سكنية في أحد الأحياء، استغلها المضبطون وأقاموا داخلها معملا للحلويات وإعداد المواد الغذائية لبيعها في الأسواق.

وتم تسلم العمال المخالفين لإدارة الضبط الإداري، كما تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخل الموقع، فضلاً عن كونه غير مخصص لهذا الغرض وغير مرخص نظامياً.

وتمت مصادرة كافة محتويات الموقع والتي شملت عدد 2 ثلاجة وعدد 5 أجهزة منوعة اشتملت على ميكروويف وسخان وفرن كبير وغيرها، وكمية من أواني وأدوات الطبخ، كما تمت مصادرة كمية من المواد الغذائية المجهزة للطبخ شملت حوالي 60 كيلو خلطات كيك وعجينة السنبلة و62 قطعة كيك مجهولة المصدر و34 كيس خلطة وافل مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية و35 علبة حليب و7 كرتون زبدة كبير الحجم و80 كيس دقيق و14 جالون زيت و11 علبة ملح و60 معلبات كاكو وقهوة ونشأ وباكنبودر وغيرها، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية وأعداد المحاضر اللازمة بذلك.