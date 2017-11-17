” الحياة الفطرية ” تحذر من إقتناء الحيوانات المفترسة بعد ” نمر مايا “

حمود العنزي(صدى):

حذرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، من اقتناء الحيوانات المفترسة دون ترخيص، بعد هجوم نمر على الطفلة مايا بخش.

ودعت الهيئة المواطنين بالإبلاغ في حالة إيواء أو تربية حيوان مفترس، خاصة أنها تعد مُخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأكد مدير إدارة التراخيص في الهيئة بندر الفالح، أنه من الخاطئ الاعتقاد بإمكانية ترويض الحيوانات المفترسة.

وأشار إلى أن الحيوانات المفترسة أو الخطرة يمنع استيرادها إلى المملكة سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، ودعا الفالح، المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من تلك الحيوانات والابتعاد عنها مسافة كبيرة حال رؤيتها.